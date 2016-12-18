|
209
Крон
10 Август 2019
в Аватары от Крона
|
290 1 4.96
Крон
10 Август 2019
в Аватары от Крона
|
466
Крон
19 Декабрь 2018
в Аватары от Крона
|
456
Крон
19 Декабрь 2018
в Аватары от Крона
|
447
Крон
19 Декабрь 2018
в Аватары от Крона
|
230
Крон
19 Декабрь 2018
в Аватары от Крона
|
425
Крон
19 Декабрь 2018
в Аватары от Крона
|
450
Крон
19 Декабрь 2018
в Аватары от Крона
|
448
Крон
19 Декабрь 2018
в Аватары от Крона
|
427
Крон
19 Декабрь 2018
в Аватары от Крона
|
Мастерская аватаров - авторские темы аватарщиков
Арт-мастерская - красивые аватарки, логотипы, анимированные картинки и гифки
|
15619 Сообщений
|
Последний ответ от Крон
|
Уроки Фотошопа для начинающих
Уроки фотошопа на русском языке
|
5624 Сообщений
|
Последний ответ от Крон
|Подразделы: Как научиться фотошопу, Вопросы по Фотошопу, Как сделать аватарку, Как сделать гифку, Текстовые эффекты
|
Всё для программ Фотошоп и Афтер Эффект
Склад полезных и редких приложений для графических программ
|
1059 Сообщений
|
Последний ответ от VM
|Подразделы: Кисти для фотошопа, Рамки и шаблоны для фотошопа, Экшены фотошопу, Фоны и текстуры фотошопу, Шрифты фотошопу, Стили для фотошопа, Плагины для Фотошопа
|
After Effects
Изучаем программу редактирования видео и динамических изображений (анимации)...
|
1888 Сообщений
|
Последний ответ от Ека
|Подразделы: Вопросы по After Effects, Уроки After Effects
|
Adobe Illustrator
Замечательный векторный графический редактор. Обсуждаем и делимся опытом
|
51 Сообщений
|
Последний ответ от ~NovaD~
|
Конкурсы по фотошопу
Конкурсы аватаров, бигбар, колор и коллажей
|
18884 Сообщений
|
Последний ответ от Fiiocolor
|Подразделы: Голосования, Фотоконкурсы, Дуэли, Киновикторины, Итоги конкурсов Колор-Клуба
|
Клуб аватарщиков
Арт-Клуб Аватармейкеров
|
3730 Сообщений
|
Последний ответ от Крон
|Подразделы: Колоризация, Уроки анимации в Фотошопе, Разговоры об аватарах и Аватарщиках. Полезные ресурсы. Арт новости
|
Графические программы
Полезные программы для аватармейкеров, арт-художников
|
1758 Сообщений
|
Последний ответ от Крон
|Подразделы: Растровая графика, Векторная графика
|
Сделать эффект
Здесь можно заказать картинки, аватарки для форума, блога или социального сайта
|
18709 Сообщений
|
Последний ответ от Demon Ten
|Подразделы: Аватарки для вконтакте, Аватарки для группы вконтакте, Аватарки для девушек, Сделать аватарку, Заказать баннер / логотип / юзербар, Раздел платных заказов, Обработка фотографий, Фото на аватарку, Архив выполненных заказов
|
Добавить: фото, картинки, аватары, рисунки
Здесь можно добавить разные фотки, картинки, аватарки, юзербары, анимированные сиги...
|
6135 Сообщений
|
Последний ответ от Крон
|Подразделы: Прикольные картинки, Гифки, Креатив, Обои рабочего стола, Картинки на телефон, Анимашки / блестяшки, Концепт-АРТ, Граффити картинки, Аниме картинки
forum.Allavatars.ru - это сообщество креативных, творческих людей, нашедших себя совершенно в разных направлениях Photoshop-искусства, но объединенных магическим словом аватар. Наш фотошоп форум приглашает всех желающих принять участие в общении с интересными и веселыми людьми! Форум аватар приглашает всех любителей компьютерной графики: регистрация. Реклама во всех форумах для зарегистрированных пользователей отключена. Кроме того, у нас вы также можете найти и скачать красивые аватарки для форумов, чатов и социальных сайтов. Добро пожаловать на Форум аватарок!
|
Общение
Веб общение онлайн
|
38875 Сообщений
|
Последний ответ от olana
|Подразделы: Интервью с форумчанами, Форум свободного общения, Форумные игры, Тайна жизни, Секреты ВКонтакте, Одноклассников, Фейсбук и Твиттера, Учеба, Профессия, Праздники и поздравления
|
Искусство
Искусство и творчество людей
|
11462 Сообщений
|
Последний ответ от antonovich
|Подразделы: Хобби, Музыка, Кино и телевидение, Литературный форум
|
Интересные факты и новости
Самые интересные факты из жизни
|
2774 Сообщений
|
Последний ответ от aleksohotnik
|Подразделы: Форум наука и жизнь, Спорт, Авто и мото, Астрономия и общество, Новые технологии, Бесплатно со всего света
|
Юмор онлайн
Анекдоты, фото приколы и прикольные истории
|
2765 Сообщений
|
Последний ответ от Виталик_Костин
|Подразделы: Видео приколы, Пятница, Фотожабы, Анекдоты, КВН, Статусы для соц сетей
|
Социальные отношения
Отношения людей друг к другу по поводу чего-то связывающего их
|
8580 Сообщений
|
Последний ответ от olana
|Подразделы: Домашний Очаг, Мужской форум, Женский форум, Любовь и отношения
|
Компьютеры и интернет
Вопросы и ответы про современные компьютеры
|
7604 Сообщений
|
Последний ответ от Максим_Казеев
|Подразделы: Мобильный форум, Qip, ICQ, Miranda, Trillian, &RQ, mIRC, Полезные программы, Компьютерные, Видео и Онлайн игры, Web технологии
|
Работа форума и сайта
Предложения по улучшению работы сайта и форума аватарок
|
6973 Сообщений
|
Последний ответ от Крон
|Подразделы: Правила форума, Для новичков, Новости форума, Отдел награждения пользователей форума, Разные темы, Бонусы активным форумчанам, Рекомендую посетить, Раздел для Гостей
|
Пожелания и предложения
Ваши отзывы, идеи, критика, пожелания и предложения
|
1607 Сообщений
|
Последний ответ от Nikola Tesla
День спасателя, День образования Союза Советск, 31 декабря канун Нового года!
186679 Сообщений в 9330 Тем от 24450 Пользователей. Последний пользователь: Алена_Гусенкова
Последнее сообщение: "Re: Подарок" ( 11 Декабрь 2019, 12:30:03 )
Последние сообщения на форуме.
286 Гостей, 0 Пользователей (7 Пауков)
Пользователи за последние 45 минут:
YandexBot (2), Google (5)
[Аватарщик] [Аватарщица] [Аниматоры] [Глобальный модератор] [Землянин] [Колорщица] [Хранитель] [Хранительница]
Максимум онлайн сегодня: 323. Максимум онлайн за все время: 7881 (08 Март 2009, 01:32:54)
Всего: 0 (Видимых: 0, Скрытых: 0)